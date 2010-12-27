АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" реконструирует теплосети в Кировском и Адмиралтейском районах

Специалисты модернизируют тепловые сети на Маршала Казакова и переулке Матисова.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит реконструкцию теплосетей в двух районах Петербурга. Работы коснулись Кировского и Адмиралтейского района. Ремонт реализовывается в рамках инвестиционного проекта по модернизации конструкций.

В Адмиралтейском районе специалисты занимаются участком по адресу переулок Матисова, 4В. Сотрудники "Теплосети" уже заменили 217 метров трубопровода с диаметром в 250 миллиметров. В ближайшее время будет осуществлен переход потребителей на обновленную сеть.

В Кировском районе ремонт ведется по улице Маршала Казакова, 14 корпус 1. Местных жителей, привязанных к данной теплосети временно переведут на отопление от сети-дублера. Такая мера позволит не ограничивать доступ тепла в квартиры петербуржцев, но при этом даст рабочим заниматься модернизацией объекта. В общем счете будет заменено более 4 тысяч метров тепломагистрали. Отметим, что конструкция отвечает за 62 здания.

Фото: Piter.tv

