Начался завершающий этап реконструкции тепломагистрали "Полюстровская"

Специалисты меняют 458 метров старого трубопровода.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступило к завершающему этапу реконструкции тепломагистрали "Полюстровская". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Специалисты меняют 458 метров старого трубопровода на участке по улице Васенко между улицами Федосеенко и Замшиной. Закончить работы планируют в IV квартале текущего года. Для того, чтобы все было выполнено вовремя и качественно, до середины мая 2019 года от дома №12 по улице Васенко до переулка Усыскина действует ограничение движения.

Ремонт данной тепломагистрали повысит надежность теплоснабжения 677 зданий Калининского района.

Ранее на Piter.TV: Ремонт "Теплосети" ограничил движение по 9-й и 10-й Советской улицам.

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