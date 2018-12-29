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Начался завершающий этап реконструкции тепломагистрали "Полюстровская"
Сегодня, 11:24
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nastya960

Начался завершающий этап реконструкции тепломагистрали "Полюстровская"

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Специалисты меняют 458 метров старого трубопровода.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступило к завершающему этапу реконструкции тепломагистрали "Полюстровская". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Специалисты меняют 458 метров старого трубопровода на участке по улице Васенко между улицами Федосеенко и Замшиной. Закончить работы планируют в IV квартале текущего года. Для того, чтобы все было выполнено вовремя и качественно, до середины мая 2019 года от дома №12 по улице Васенко до переулка Усыскина действует ограничение движения.

Ремонт данной тепломагистрали повысит надежность теплоснабжения 677 зданий Калининского района.

Ранее на Piter.TV: Ремонт "Теплосети" ограничил движение по 9-й и 10-й Советской улицам.
Фото: pixabay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: реконструкция, теплосеть, трубопровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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