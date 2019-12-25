В 2023 году каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно 7 рублей, а сейчас — 8 рублей.

К 2026 году Сбер планирует достичь 100%-го AI-охвата по кредитам для малого и микробизнеса. Банк продолжит инвестирование в технологии AI.

По кредитам для малого и микробизнеса мы планируем достичь 100-процентного AI-охвата к 2026 году. Но, конечно, есть немало задач, которые требуют человеческого суждения и опыта, что AI-системам на текущем уровне развития недоступно. Например, это одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов. Искусственный интеллект может дополнять процесс принятия решений в этих областях, но ему пока что сложно нести за них единоличную ответственность, то есть финальное слово остаётся за человеком. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Отметив, что самым новым трендом сейчас являются LLM-модели (большие языковые модели), Александр Ведяхин обратил внимание на то, что бизнес-модели, которая выводит такие проекты на полную окупаемость в короткие сроки, пока нет, и это вполне нормально для каждой новой технологии.

К тому же важно понимать, что искусственный интеллект гораздо шире, чем только LLM-модели, и те технологии искусственного интеллекта, которые уже хорошо опробованы и используются достаточно часто, приносят значительную прибыль.

Александр Ведяхин заявил, что Сбер и дальше будет инвестировать в развитие этого направления, отметил, что технологии искусственного интеллекта нужны для клиентов Сбера и для всей России.

В 2023 году каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно 7 рублей, а сейчас — 8 рублей.

Фото: Piter.tv