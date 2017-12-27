Участок на Богатырском проспекте продают через аукцион под жилую застройку

Земельный участок на Богатырском проспекте выставили на аукцион. Агентство ипотечного жилищного кредитования продает его для жилой застройки. Площадь участка – 56 соток.
Компактный размер, удобная конфигурация, высокая транспортная доступность и расположение в непосредственной близости от развитого жилого района делает участок привлекательным для широкого круга потенциальных инвесторов.
Пресс-служба АИЖК
Земля стоит 102,9 миллиона рублей. Заявки участников аукциона принимают до 12 февраля 2018 года.
Также ИАЖК выставило на торги участки в Оренбурге и Иваново. В первом 8,26 гектара на улице Терешковой отдают в аренду с правом выпука. Во втором продают участок в 3,85 гектара а улице Дальняя Балинская.