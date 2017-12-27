Участок на Богатырском проспекте продают через аукцион под жилую застройку

Агентство ипотечного жилищного кредитования выставило на аукцион участок на Богатырском проспекте. Землю продают под жилую застройку.

Земельный участок на Богатырском проспекте выставили на аукцион. Агентство ипотечного жилищного кредитования продает его для жилой застройки. Площадь участка – 56 соток.

Компактный размер, удобная конфигурация, высокая транспортная доступность и расположение в непосредственной близости от развитого жилого района делает участок привлекательным для широкого круга потенциальных инвесторов. Пресс-служба АИЖК

Земля стоит 102,9 миллиона рублей. Заявки участников аукциона принимают до 12 февраля 2018 года.

Также ИАЖК выставило на торги участки в Оренбурге и Иваново. В первом 8,26 гектара на улице Терешковой отдают в аренду с правом выпука. Во втором продают участок в 3,85 гектара а улице Дальняя Балинская.