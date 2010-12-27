В Администрации Выборга поменяли структуру

Редакции подверглись Комитет соцзащиты и отдел информационно-аналитического обеспечения комитета по внутренней политике и международным связям.

Совет депутатов МО "Выборгский район" в минувший вторник принял решение изменить структуру районной администрации. Как сообщили в пресс-службе органа, данные правовые акты била сформированы из-за проводимой Ленинградской областью реформы сферы социального обслуживания.

Заседание депутатского корпуса провел глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. В ходе собрания было постановлено с 1 июля 2018 года исключить из структуры администрации Комитет социальной защиты населения. Все полномочия будут переданы муниципальным образованиям на региональный уровень.

Подготовить пакет документов о передаче движимого имущества было поручено Комитету по управлению муниципальным имуществом и градостроительству муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области.

Также преобразовали отдел информационно-аналитического обеспечения комитета по внутренней политике и международным связям. Теперь он будет отделом информационных технологий и защиты информации комитета по внутренней политике и международным связям.

Напомним, что 9 апреля 2018 года был принят областной закон №28-оз "О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Ленинградской области, и отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере социальной защиты населения и признании утратившими силу некоторых областных законов и отдельных положений областных законов".

Фото: vbglenobl.ru