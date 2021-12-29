Около 9 см снега за неделю навеяло февральскими циклонами в Петербурге

В понедельник улицы Петербурга чистят, избавляют от снега, обрабатывают противогололедными материалами 918 единиц техники и 1 233 работника ручного труда дорожных предприятий.

В понедельник, 14 февраля, в пресс-службе комитета по благоустройству сообщили, что за прошедшую неделю выпало еще 9 см снега, а с начала февраля в Петербурге было лишь два бесснежных дня, учитывая, что в городе держится вполне теплая погода.

Дорожные предприятия комитета обеспечивают отвод талой воды с проезжей части и тротуаров. Так, за прошлую неделю вывезли почти 242 тыс. кубометров снега, а это более 12 тыс. наполненных самосвалов.

В середине недели был также преодолен рубеж в 3 млн "кубов" вывезенного за сезон снега, что уже позволяет текущей зиме занять третье место по этому показателю за последние 10 лет.

На прошедшей неделе в дополнение к работавшим ранее семи пунктам временного складирования снега открылись еще два – в Кронштадте и Петергофе.

Сегодня улицы города убирают от снега 918 единиц техники и 1233 работника ручного труда дорожных предприятий. Территории зеленых насаждений убирают 204 машины и 847 специалистов садово-парковых хозяйств.

Фото: Piter.tv