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Владимир Путин поздравил Ленобласть с 95-летием
Сегодня, 17:40
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Владимир Путин поздравил Ленобласть с 95-летием

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Юбилей отмечают праздничным шествием, концертом, выставкой-ярмаркой и другими мероприятиями.

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ленобласти с 95-летием образования региона. Сегодня его отмечают в Сосновом Бору.

По словам главы государства, в такие праздничные и торжественные дни по-особому чувствуется кровная, неразрывная связь времен и поколений. Региону есть, чем гордиться: своими выдающимися госдеятелями, учеными, писателями, композиторами. 

Отрадно, что жители Ленинградской области бережно хранят это богатейшее историческое, культурное, духовное наследие, стремятся эффективно решать стоящие перед регионом задачи, главные из которых ― привлечение крупных инвестиций в промышленность и АПК, создание современных наукоёмких производств, поддержка деловой активности, совершенствование социальной сферы, развитие транспортной, туристической, спортивной инфраструктуры. 

Путин пожелал осуществления намеченных планов на благо своего края и России. Праздничную телеграмму во время празднования зачитала заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

Фото: ВКонтакте / Администрация города Сосновый Бор

Теги: ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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