8 октября в Петербурге ожидается до +5 градусов

Будет облачно, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

8 октября на погоду Петербурга повлияет тыловая часть циклона с центром над Верхневолжьем. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В такой ситуации в регионе ожидается облачность, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе +3…+5 градусов, по Ленобласти +1…+6 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, с порывами до 10-15 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 9 октября, пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, а столбики термометров покажут +4…+6 градусов.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (7 октября, Кирочная улица)