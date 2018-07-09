Праздник перекликается с чествованием православных святых - супругов Петра и Февронии. По традиции, в День семьи, любви и верности принято дарить букеты из ромашек.

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Праздник перекликается с чествованием православных святых - супругов Петра и Февронии. Муж и жена являются покровителями брачных уз. Поэтому именно их день Памяти в 2008 году было решено сделать общероссийским праздником семейных ценностей.

История любви святой супружеской пары описана в древнерусской "Повести о Петре и Февронии Муромских". Согласно этой истории, у муромского князя Юрия Владимировича был сын Петр, который за несколько лет до своего княжения (1203 год) заболел проказой, которую никому не удавалось вылечить. Во сне Петр увидел, что помочь в его беде сможет дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Князь приехал к Февронии и дал ей обет жениться на ней после исцеления. Девушка излечила Петра, а он своего обещания не сдержал, тогда болезнь снова вернулась к князю. Феврония и во второй раз вылечила Петра, а он взял ее в жены.

Однако, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь оставил ее. Тогда князь отказался от престола и ушел с Февронией в изгнание. После этого началась смута, так как бояре не могли поделить оставшийся престол, им пришлось позвать Петра с Февронией обратно. Вместе они правили долго и счастливо.

Незадолго до смерти супруги приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, и молили Бога, чтобы им умереть в один день. Муж и жена завещали похоронить себя в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине. Оба они скончались 25 июля (8 июля по новому календарю) 1228 года. Так как они были монахами, их погребение в одном гробу сочли неуместным. Тела положили в разные гробы в разных церквях. Однако, утром, их тела оказались в одном гробу. Так их и похоронили в городе Муроме в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых.

По традиции, в День семьи, любви и верности принято дарить букеты из ромашек. Также в качестве знака внимания могут подойти венки, с вплетенными в них цветами ромашки. Или так называемые "февроньки" - самодельные открытки в форме ромашек.

Поздравления в стихах и прозе с Днем любви, семьи и верности.

Видео: YouTube/ Цветочки бантики