Антициклон из Скандинавии сохранит морозную погоду в Петербурге 8 февраля

Столбики термометров в городе покажут -8…-10 градусов.

В понедельник, 8 февраля, Петербург окажется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он сделает облака менее плотными и сохранит морозную погоду. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

При переменной облачности существенных осадков сегодня не ожидается. Температурный фон окажется на 4-5 градусов холоднее нормы.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут -8…-10 градусов, в Ленобласти -8…-13 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

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Фото: pixabay.com