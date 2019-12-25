80 тыс. квадратных метров офисов арендовала "Газпром нефть" в Петербурге

Эта сделка стала одной из крупнейших на рынке офисов в России за всю историю.

Стало известно, что компания "Газпром нефть" арендовала 80 тыс. кв. метров офисов в БЦ "Невская ратуша". Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал генеральный директор "Галс-девелопмент" Виктор Адамов изданию "Ведомости".

По словам Адамова, на днях они подписали договор с компанией "Газпром нефть" о долгосрочной аренде трех строящихся корпусов второй очереди. В "Газпром нефти" официально сделку не комментируют, но источник издания в компании подтвердил, что соглашение касается "Невской ратуши".

Эта сделка стала одной из крупнейших на рынке офисов в России за всю историю.

Добавим, что первый этап второй очереди "Невской ратуши" планируют сдать к концу этого года, еще два корпуса введут к концу 2024 года.

Фото: Piter.tv

