7 лет отчим насиловал и держал в страхе падчерицу в Татарстане

Появились подробности кошмара, которые пришлось вынести ребенку.

Накануне, 4 октября, Следственное Управление Следственного Комитета России по республике Татарстан на своем официальном сайте сообщили, что расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Геннадия Герасимова завершено. Он обвиняется в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы.

Следствием установлено, что с сентября 2010 года по апрель 2017 года Герасимов систематически насиловал свою падчерицу 2003 года рождения. На момент первых развратных насильственных действий сексуального характера девочке было всего 7 лет. Отчим держал в страхе девочку, угрожая убить ее мать, младших сестер и ее саму. Ребенок боялся и терпел. Все раскрылось в апреле 2017 года, когда во время медосмотра девочка пожаловалась на боли в животе.

В ходе расследования следователю удалось установить с подростком психологический контакт, и девочка раскрыла имя насильника и рассказала об эпизодах насилия. Следствием собраны доказательства причастности Г.Герасимова к 55 эпизодам сексуального насилия в отношении к падчерице. Мужчина совершал свои развратные действия, оставаясь с ребенком дома наедине, или вывозил ребенка в лес или в баню.

Герасимова заключили под стражу. Мужчина сознался только в последнем эпизоде. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: Piter.TV