7,4 млн рублей выделят на содержание фонтанов в Летнем саду

Подрядчик должен будет обеспечивать работу до 30 ноября.

Русский музей ищет подрядчика для обслуживания фонтанного комплекса в Летнем саду Петербурга. Стоимость для содержания одиннадцати фонтанов и поливочного водопровода оценили в 7,4 миллиона рублей. Об этом гласит документ на сайте госзакупок.

По данным документа, подрядчику необходимо будет на эту сумму обеспечивать бесперебойную работу комплекса до 30 ноября текущего года. Также в список обязанностей входит содержание и техническое обслуживание гидротехнических и инженерных систем, строительных конструкций и элементов декоративного оформления на территории Летнего сада.

Ежедневные работы будут занимать пять часов: с 7 до 10 утра и с 22.00 до полуночи. Также отмечается, что они должны приносить минимум неудобств как посетителям, так и сотрудникам музея. В противном случае их выполнение будет происходить в санитарные дни.