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Пожилая женщина попала под колеса КамАЗа в центре Петербурга
Вчера, 10:04
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Alena_Zinovieva

Пожилая женщина попала под колеса КамАЗа в центре Петербурга

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Пенсионерка оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

Вечером 11 февраля в Адмиралтейском районе произошел наезд на пешехода. В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел около 19 часов возле дома №13 в переулке Гривцова. По версии следствия, 34-летний водитель КамАЗа сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов фура насмерть сбила пешехода.

Фото: Piter.TV

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Теги: камаз сбил человека, наезд на пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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