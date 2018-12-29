Пожилая женщина попала под колеса КамАЗа в центре Петербурга

Пенсионерка оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

Вечером 11 февраля в Адмиралтейском районе произошел наезд на пешехода. В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел около 19 часов возле дома №13 в переулке Гривцова. По версии следствия, 34-летний водитель КамАЗа сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов фура насмерть сбила пешехода.

Фото: Piter.TV