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Более 70 домов в центре Петербурга остались без тепла из-за дефекта трубы
Сегодня, 14:46
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nastya960
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Более 70 домов в центре Петербурга остались без тепла из-за дефекта трубы

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Жалобы от жителей Адмиралтейского района стала приходить с 16 октября.

Прокуратура Петербурга разобралась по какой причине в 73-ех домах в центре города отключили отопление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жалобы от жителей Адмиралтейского района стала приходить с 16 октября, так как от центрального отопления не понятно почему отключились сразу 73 здания, 54 из них – жилые. Причиной отключения стал дефект на трубопроводе диаметром 250 миллиметров у 22 дома по Измайловскому проспекту.

Прорыв трубы произошел из-за отсутствия своевременного контроля. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" должно в ближайшее время устранить данное нарушение.

Ранее на Piter.TV: "Теплосеть" починила трубопровод на Маршала Жукова.

Фото: pixabay 

 

 

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Теги: адмиралтейский район , тепло , труба
Категории: Лента новостей Новости СПб

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