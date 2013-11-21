71-летнего россиянина затянуло в открытый затвор водохранилища

Очевидцы раскрыли подробности инцидента, произошедшего Башашкирии.

На Нугушском гидротехническом узле в Мелеузовском районе 71-летнего мужчину затянуло в открытый затвор. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС по Башкирии. В настоящее время потерпевшего разыскивают специалисты ГИМС МЧС, МВД и водолазы. Очевидцы объяснили в социальных сетях, что пенсионер проплывал мимо объекта на территории водохранилища, на участке которого установлены запрещающие знаки.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия. пресс-служба ГУ МЧС РФ

На Московском шоссе горел "Камаз".

Фото и видео: ГУ МЧС России