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71-летнего россиянина затянуло в открытый затвор водохранилища

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Очевидцы раскрыли подробности инцидента, произошедшего Башашкирии.

На Нугушском гидротехническом узле в Мелеузовском районе 71-летнего мужчину затянуло в открытый затвор. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС по Башкирии. В настоящее время потерпевшего разыскивают специалисты  ГИМС МЧС, МВД и водолазы. Очевидцы объяснили в социальных сетях, что пенсионер проплывал мимо объекта на территории водохранилища, на участке которого установлены запрещающие знаки.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

На Московском шоссе горел "Камаз".

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: башкирия, гу мчс, нугушске водохранилище
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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