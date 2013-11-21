71-летнего россиянина затянуло в открытый затвор водохранилища

На Нугушском гидротехническом узле в Мелеузовском районе 71-летнего мужчину затянуло в открытый затвор. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС по Башкирии. В настоящее время потерпевшего разыскивают специалисты ГИМС МЧС, МВД и водолазы. Очевидцы объяснили в социальных сетях, что пенсионер проплывал мимо объекта на территории водохранилища, на участке которого установлены запрещающие знаки.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
пресс-служба ГУ МЧС РФ
На Московском шоссе горел "Камаз".
Фото и видео: ГУ МЧС России
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