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70% россиян недовольны услугами ЖКХ
Сегодня, 12:39
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lesjasap
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70% россиян недовольны услугами ЖКХ

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Россияне считают политику ЖКХ неоправданной и неясной.

Сайт недвижимости Domofond.ru представил результаты собственного исследования, в котором участовало более 4,5 тысяч респондентов. Подавляющее большинство - 68% недовольны качеством услуг  ЖКХ. 35% опрошенных живут в городах-миллионниках.
 
Еще 26,7% отмечают, что периодически сталкиваются с проблемами, но в целом, они довольны работой служб., полностью одобряют работу и хвалят сотрудников всего  5% респондентов.
 
Компания предоставила интересный факт о том, что москвичи оценивают услуги ЖКХ  в два раза положительнее, чем общероссийский показатель. Довольны службой ы столице 13% жителей города. 
 
Больше всего россиян возмущают проблемы с ремонтом домов (62%), состоянием дворовых территорий (48%) и ситуация с водоснабжением (45%). 
 
Почти 75% опрошенных не считают, что тарифы на услуги оправданы. 88% недовольны их регулярный повышением. Людям не ясны принципы в формировании конечной стоимости услуг и раздражает взыскание платы за неоказанные услуги. Поддерживают индексацию только 2% опрошенных.
 
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Теги: жкх , опрос , статистика , услуги жкх
Категории: Новости России

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