Раскрыты даты ещё четырех турниров категории "Премьер 5".

6-й турнир St. Petersburg Ladies Trophy запланирован на март 2021 года. Об этом рассказала пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA), под чьей эгидой и проводится турнир. Так, проведение турнира в Северной столице прогнозируется на период с 15 по 21 марта.

Раскрыты даты ещё четырех турниров категории "Премьер 5". C 8 по 14 марта запланирован турнир в Дубае, с 22 марта по 4 апреля – в американском Майами, в Мадриде – с 26 апреля по 9 мая, а в столице Италии – Риме – с 10 по 16 мая.

Прошлый турнир St. Petersburg Ladies Trophy выиграла Кики Бертенс из Бельгии, она смогла защитить свой прошлогодний чемпионский титул.

Фото: Piter.tv