Автобусы до Пушкина, Ломоносова и Колпино 1 января начнут ездить с 4 утра

Пассажиравтотранс сообщает, что автобусы шести маршрутов начнут работать с четырех утра 1 января. В том числе начнет ездить общественный транспорт до Пушкина, Ломоносова и Колпина.

После новогоднего празднования петербуржцы, живущие далеко от метро, смогут добраться до своих домов. Специально для празднующих автобусы до Ломоносова (200), Пушкина (187) и Колпино (196) начнут ездить с четырех часов утра 1 января. Также на рейс выйдут:

Автобус 82, следующий от "Ладожской" до станции Пискаревка;

Автобус 115А, следующий от станции метро "Обухово" до поселка Металлстрой;

Автобус 145, следующий от "Кировского завода" до Красного Села.

Всю новогоднюю ночь в Северной столице будет работать метрополитен. Кроме того, 11 автобусных маршрутов: 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.