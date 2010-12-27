Мигранта-пенсионера похитили из-за несуществующего долга в 500 тысяч рублей

Мигранта из Средней Азии похитили на глазах у собственного брата, чтобы выбить несуществующий долг.

В петербургскую полицию обратился 31-летний гражданин Средней Азии. Мужчина рассказал, что похитили его 60-летнего брата. Как стало известно, в ночь на 26 сентября неизвестные угрожали им травматическим оружием, затем посадили его родственника в “Мерседес” и увезли. Инцидент произошел около дома номер 28 по улице Солнечной вблизи торгового центра “Ленинград”.

Мигрант добавил, что похитители требуют “вернуть” им долг в 500 тысяч рублей. Мужчина отметил, что деньги он с братом ни у кого не занимал и не брал.

Правоохранительные органы смогли обнаружить машину, на которой было совершено похищение. Автомобиль нашли на автостоянке в поселке Тельмана Тосненского района. В транспортном средстве оперативники увидели следы крови в салоне. В настоящее время по данному делу задержаны два подозреваемых 27 и 28 лет. Злоумышленниками оказались соотечественники потерпевших.