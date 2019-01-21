  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
5 поездов, следующих в Петербург, задерживаются из-за падения обломков БПЛА
Сегодня, 11:28
204
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

5 поездов, следующих в Петербург, задерживаются из-за падения обломков БПЛА

0 0

Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.

Пять поездов, следующих в Санкт-Петербург, задерживаются из-за падения БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

От графика отстают поезда:

– № 479 Сухум – Санкт-Петербург;

– № 251 Владикавказ – Санкт-Петербург;

– № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;

– № 277 Анапа – Санкт-Петербург;

– № 99 Адлер – Санкт-Петербург.

Также отстает от расписания поезд № 136 Санкт-Петербург – Махачкала. Всего сообщается о задержке 26 пассажирских поездов. Время задержки достигает 4,5 часа.

В ФПК отмечают, что делают всё возможное, чтобы сократить время задержки. Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.

Во время атаки украинских дронов на Ростовскую область обломки одного из беспилотников (БПЛА) упали на ж/д станцию Кутейниково, повредив электросеть. Пострадавших при этом нет.

Фото: Telegram/ ФПК. Лучше поездом!

Теги: бпла, поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии