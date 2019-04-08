5 лучших автомобилей для рыбалки и охоты

В середине сентября – начале октября открывается осенний сезон охоты на большинство видов копытных, пушных зверей и пернатой дичи. Портал 110km.ru выбрал ТОП-5 автомобилей, которые лучше всего подойдут для охоты и рыбалки.

Одним из удобных автомобилей является УАЗ "Хантер". Полный привод в сочетании с "понижайкой" и 210-миллиметровым дорожным просветом позволят забраться в самые дремучие дебри. Объем багажника – 930 литров, а при сложенных задних сидениях возрастает до 1 830 литров.

Также для данных целей подойдёт внедорожник Subaru Forester с постоянным полным приводом и внушительным дорожным просветом. Объем багажника со сложенными сидениями второго ряда – почти 1 800 литров.

Полноприводный "Соболь" – хорошая машина с оборотистым тяговитым мотором, с которым не страшно и в горку въехать и на бездорожье. Есть версии с бензиновым двигателем (2,7 литра, 107 сил) и с дизельным (2,8 литра, 120 сил).

Mitsubishi L200 – это практичный, надежный и выносливый японский пикап отличается высокой проходимостью, внушительным дорожным просветом в 235 мм и большим багажником до 1 500 литров.

ГАЗ 2330 Тигр – огромный 5,7-метровый внедорожник. От армейского варианта гражданский "Тигр", который выпускали до 2019 года, отличался отсутствием брони. Внушительные габариты и устрашающий вид несколько осложняют передвижение по городу, зато на бездорожье "Тигр" попадает в свою стихию.

Фото: unsplash