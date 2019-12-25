5 бедных олигархов в фильмах и сериалах

На телеканале ТНТ 22 августа выходит сериал «Бедный олигарх» – история русского миллиардера, который страдает от западных санкций. У Виктора Гниды было буквально всё: дорогие машины, гигантский особняк, элитная прислуга. Однако всё это он теряет как по щелчку пальцев. Теперь Виктору приходится примерить на себя роль обычного человека: который думает, что бы ему поесть на ужин, и перманентно находится в поисках денег.

Вспоминаем других олигархов из кино и сериалов, которых по разным причинам тоже можно назвать бедными.

Григор Андолов

● "Миллиарды" (2016 – наст. время)

Могущественный русский олигарх появляется в третьем сезоне сериала и тут же наводит страху на героев. Его биография покрыта мраком: говорят, что он сидел в тюрьме, но за что – никто не знает. У Андолова серьёзное влияние как в бизнес-сфере, так и в криминальной среде, поэтому искусством убеждения он владеет идеально. Однако даже такой власти персонажу Джона Малковича не хватает, чтобы переиграть других игроков, ведь после угроз Чака грозному русскому приходится бежать из США на своём частном самолёте. Ну не бедняга ли?

Анна Сорокина

● "Изобретая Анну" (2022)

Анна Делви – наследница многомиллионного состояния. Она вхожа в светскую тусовку Нью-Йорка, среди её друзей сплошь артисты, дизайнеры и прочая богема. Они и рады водить дружбу с девушкой из такой богатой и известной семьи. Вот только всё это…сплошной обман! Ведь на самом деле Анна никакая не Делви, а Сорокина, и родилась она не в Германии, а в подмосковном Домодедово. А всю эту историю девушка придумала, чтобы хоть как-то реализовать свои мечты о несметных богатствах, которых у её семьи никогда не было. И всё бы осталось безобидным обманом, но вот нарушение кучи статей уголовного кодекса – это уже не шутки.

Виктор Гнида

● "Бедный олигарх" (2022)

Виктор Гнида, несмотря на неблагозвучную фамилию, на самом деле не такой уж и плохой человек. Он всего добился сам: из скромного Саратова добрался аж до самого Лондона, где готовится начать красивую жизнь в новом гигантском особняке. Однако проблемы приходят откуда не ждали. Западные санкции мгновенно лишают Виктора его денег, машин, имущества и даже прислуги. Верным бедному олигарху остаётся только его дворецкий Адам, который тоже ненавидит англичан. Потому что он шотландец!

Юрий Омович

● "Рок-н-рольщик" (2008)

У Юрия Омовича в жизни всё в принципе классно: он приехал в Англию, почти стал тут своим, бизнес процветает, новёхонький футбольный стадион уже на подходе. Осталась какая-то ерунда: всего лишь добиться разрешения от нужных людей на строительство спортивного объекта. А поскольку англичане всё привыкли делать через своих, Омовичу приходится обратиться к местному "решале". Казалось бы, схема максимально простая: 7 миллионов "на лапу", и нужная бумажка в кармане. Однако всё, само собой, идёт не по плану, и Омович остаётся и без денег, и без своей любимой и дорогущей картины. А ведь олигарх просто хотел смотреть матчи на родине футбола на собственном стадионе…

Сильвестр Сергеев

● "Универ" (2008 – 2011)

Сильвестр Сергеев – идеальный отец. Отправил сына учиться в Англию, чтобы тот получил лучшее экономическое образование, которое впоследствии должно было помочь ему грамотно распоряжаться гигантским состоянием отца. Никаких ссор и склок, никаких проверок на состоятельность – Сергеев-старший желал только одного: чтобы сын пошёл по его стопам. Однако Саша решил променять дом на Рублёвке на общагу с клопами и тараканами, потому что бизнес ему совершенно неинтересен, его манят звёзды. От такой отцовской драмы прямо плакать хочется, вытирая слёзы долларовыми купюрами.

"Бедный олигарх" – с 22 августа на ТНТ.