В Санкт-Петербурге День памяти жертв блокады пройдет на 50 площадках

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Блокада длилась 872 дня.

В Северной столице на выходных вспомнят тех, кто погиб во время блокады Ленинграда. Мероприятия, в субботу, 8 сентября, будут проходить на 50 площадках Петербурга. Об этом сообщют городские СМИ.

Погибших можно будет помянуть в Саду Фонтанного дома, во Дворах Капеллы, в Эрмитаже, в Русском музее, в театре "Балтийский дом" и во многих других местах. Для того, чтобы присоединиться к этой акции, нужно всего лишь зарегистрироваться и выбрать наиболее подходящую площадку.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Блокада длилась 872 дня. В январе−феврале 1942 г. в городе умирали ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте умерло 100 000 человек, в мае − 50 000 человек, в июле − 25 000 человек, в сентябре − 7000 человек.

Видео: День памяти жертв блокады | 8 сентября/ ВК