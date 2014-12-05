В Петербурге полицейскими пресечена контрабанда 50 килограммов кокаина

Установлено, что товар прибыл в порт Санкт-Петербурга из Эквадора. Получатель – компания, специализирующаяся на оптовой продаже фруктов.

В контейнере-рефрижераторе на территории одного из оптово-распределительных центров в Санкт-Петербурге полицейскими обнаружено 50 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проведенное экспертно-криминалистическое исследование подтвердило, что изъято свыше 50 килограммов кокаина. Ирина Волк

Установлено, что товар прибыл в порт Санкт-Петербурга из Эквадора. Получатель – компания, специализирующаяся на оптовой продаже фруктов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 статьи 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Видео: МВД Медиа