4 млн рублей - сумма, которую МВД будет выплачивать матери погибшего

Мать застреленного полицейским петербуржца увеличила требования к МВД до 4 миллионов рублей.

Мать петербуржца Дмитрия Демидова, которого застрелили в одном из отделов полиции Петербурга, в рамках иска о возмещении морального вреда увеличила сумму до 4 млн рублей, сообщил "Росбалту" адвокат Виталий Черкасов.

"Мы действуем по прецедентной практике. В ноябре 2017 года ЕСПЧ вынес решение по иску матери Дениса Выржиковского, которого до смерти пытали сотрудники милиции Московского района. Суд присудил ей компенсацию в размере 60 тыс. евро. Мы посчитали, что в случае с гибелью в отделе полиции Дмитрия Демидова стоит увеличить требования к МВД до 4 млн рублей", — отметил Черкасов.

Первое заседание в рамках рассмотрения гражданского иск по существу состоится 12 февраля.

Напомним, 22 января мать застреленного потребовала у МВД 1.5 млн.

Справка:

Из табельного оружия в 26 отделе полиции 11 ноября 2015 года был застрелен 37-летний Дмитрий Демидов. В том же кабинете находился пьяный оперуполномоченный Андрей Артемьев. Именно он подозревался в совершении преступления.

В декабре 2016 года Красногвардейский районный суд Петербурга переквалифицировал действия полицейского с убийства на причинение смерти по неосторожности. Суд полностью оправдал полицейского по превышению должностных полномочий с применением оружия, оставив за ним право на реабилитацию. Артемьев получил 1 год и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.