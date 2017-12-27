МВД может заплатить 1.5 млн родным петербуржца, застреленного пьяным полицейским

Стали известны подробности иска родственников Дмитрия Демидова к МВД РФ.

В Москве суд рассмотрит иск родных петербуржца Дмитрия Демидова к МВД. Речь идет о мужчине, погибшем от рук пьяного полицейского. Осенью 2015 года он был доставлен в 26-й отдел Красногвардейского УМВД. Там, при непонятном стечении обстоятельств, задержанный получил смертельное ранение: в него выстрелили из пистолета. Позже оказалось, что виновником случайного выстрела стал пьяный сотрудник Андрей Артемьев. Его приговорили к 1 году 9 месяцам лишения свободы. Однако родные погибшего теперь собираются отсудить у государства солидную компенсацию за эту трагедию.

Как сообщает "Фонтанка", со ссылкой на адвоката семьи, соответствующий иск был подан в Замоскворецкий суд Москвы матерью погибшего. В иске детально описываются обстоятельства, которые, по мнению заявительницы, привели к гибели человека. Если суд встанет на сторону родных Демидова, то МВД должно будет оплатить родным убитого полицейским мужчины 1.5 млн рублей.

Первое слушание в Замоскворецком суде по гражданскому иску к МВД назначено на 29 января.