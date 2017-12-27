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На Красноборской дороге найден труп фельдшера Колпинской поликлиники
Сегодня, 13:18
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lesjasap
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На Красноборской дороге найден труп фельдшера Колпинской поликлиники

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В Тосненском районе на дороге обнаружена мертвая женщина-фельдшер.

Вечером 29 января на Красноборском дороге местный житель обнаружил мертвую женщину. Выяснилось, что ранее жертва посещала врача в Колпине. Она приходила в поликлинику за результатами МРТ своего пациента. Известно, что еще утром пострадавшая позвонила мужу и рассказала, что чувствует себя нехорошо. После этого на связь она не выходила.
 
Тело нашли в километре от Никольского шоссе. Полиция установила личность погибшей. Ей оказалась 48-летняя жительница Тосно. Она работала фельдшером в одном из медицинских учреждений. 
 
Внешних признаков насильственной смерти выявлено не было. С собой у погибшей был кошелек с деньгами и банковские карты. По данному инциденту  ведутся следственные мероприятия. 
Теги: гибель человека , колпино , красноборская улица , ленобласть , поликлиника , тосненский район , тосно , фельдшер
Категории: Новости СПб Происшествия

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