На Красноборской дороге найден труп фельдшера Колпинской поликлиники

В Тосненском районе на дороге обнаружена мертвая женщина-фельдшер.

Вечером 29 января на Красноборском дороге местный житель обнаружил мертвую женщину. Выяснилось, что ранее жертва посещала врача в Колпине. Она приходила в поликлинику за результатами МРТ своего пациента. Известно, что еще утром пострадавшая позвонила мужу и рассказала, что чувствует себя нехорошо. После этого на связь она не выходила.

Тело нашли в километре от Никольского шоссе. Полиция установила личность погибшей. Ей оказалась 48-летняя жительница Тосно. Она работала фельдшером в одном из медицинских учреждений.

Внешних признаков насильственной смерти выявлено не было. С собой у погибшей был кошелек с деньгами и банковские карты. По данному инциденту ведутся следственные мероприятия.