В России увеличилось количество работников, предпочитающих официальную зарплату деньгам "в конверте"

45% россиян получают "серую" зарплату

По данным Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, “теневой” рынок труда сейчас занимает 44,8% от общей занятости россиян. Примерно 33 млн. работников хотя бы раз получали зарплату “ в конверте”.

Результаты исследования показывают, что во времена экономического кризиса 2015-2016 года уровень недобросовестных работодателей, которые предлагают подчиненным “серую” заработную плату был занимательно ниже, чем в 2017 году.

Все больше людей соглашаются на неофициальное трудоустройство. Регулярно получают “теневой” доход 23 миллиона россиян, остальные практикуют нелегальные подработки несколько раз ежегодно. За 2016 год 29% сотрудников постоянно получали зарплату “в конвертах”.

За последнее время доля работников с неофициальным доходом возросла с 30,4 до 35,5%. Официальное трудоустройство также не становится более приоритетным условием. Снижение этого показатели произошло с 67,7 до 52,4%.

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