Стало известно, почему Полежаевский парк так зарос борщевиком

С сорняком приходится бороться с помощью лопат.

На данный момент в Петербурге борщевиком заражены 43 га территорий, за которые отвечает комитет по благоустройству. Самые масштабные территории (почти четверть) занимает борщевик в Полежаевском парке. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В ведомстве отмечают, что в парке ситуация непростая, в том числе из-за его расположения: зеленую зону пересекает река и множество пешеходных дорожек. Из-за этого применение гербицидов невозможно. Садовники вынуждены косить и выкапывать растение каждые 2 недели.

Накануне глава Комитета Василий Пониделко поручил провести мониторинг всех зеленых территорий и определить, где растет борщевик. Для его борьбы будет разработан комплексный подход.

На данный момент с опасным сорняком в Петербурге борются 95 человек. Всего по городу запланированы в этом году работы по выкапыванию 14 тыс. кустов.

Ранее Piter.tv писал о том, как ребенок получил ожог 10% тела после контакта с борщевиком.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее