  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге троллейбусному парку №6 исполнился 41 год
Сегодня, 8:13
142
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге троллейбусному парку №6 исполнился 41 год

0 0

Парк открывался для активно растущего Приморского района.

Самому молодому троллейбусному парку №6 в Петербурге исполнился 41 год. Он заработал в 1985 году на Аэродромной улице, рассказали в городском комитете по транспорту. 

Парк открывался для активно растущего Приморского района. Сейчас его маршрутная сеть протяженностью 80,2 километров связывает четыре района: Выборгский, Калининский, Петроградский и Приморский. Особой популярностью пользуются троллейбусы №№31 и 2 – они перевозят по 35 и 30 тыс. пассажиров ежедневно. 

Комитет по транспорту поздравляет коллектив парка с праздником. Спасибо за ваш труд, благодаря которому городские маршруты работают четко, а поездки становятся комфортнее. 

Пресс-служба комтранса 

Ранее на Piter.TV: три троллейбуса в Петербурге временно изменили маршруты. 

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса" 

Теги: транспорт, троллейбусный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии