В Петербурге троллейбусному парку №6 исполнился 41 год

Самому молодому троллейбусному парку №6 в Петербурге исполнился 41 год. Он заработал в 1985 году на Аэродромной улице, рассказали в городском комитете по транспорту.

Парк открывался для активно растущего Приморского района. Сейчас его маршрутная сеть протяженностью 80,2 километров связывает четыре района: Выборгский, Калининский, Петроградский и Приморский. Особой популярностью пользуются троллейбусы №№31 и 2 – они перевозят по 35 и 30 тыс. пассажиров ежедневно.

Комитет по транспорту поздравляет коллектив парка с праздником. Спасибо за ваш труд, благодаря которому городские маршруты работают четко, а поездки становятся комфортнее. Пресс-служба комтранса

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"