В США в ДТП у автобуса с детьми сорвало крышу

В сети появилось видео с места аварии от очевидца.

8 апреля в США автобус с детьми попал в серьезное ДТП.

Авария произошла на Лонг-Айленде штата Нью-Йорк США. Водитель автобуса в ночное время суток решил проехать под эстакадой, но неверно рассчитал высоту. У автобуса сорвало крышу. Автобус вез из аэропорта школьников, которые возвращались домой после весенних каникул в Европе. Различные травмы получили 42 человека из 44 человек, находившихся в автобусе. 6 детей получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Полиция штата расследует обстоятельства ДТП, но уже сейчас известно, что данный водитель не знал особенностей этой автомагистрали.

Видео: YouTube/MrPROPWASH