В поликлиниках Петербурга установили 403 единицы медоборудования

Программа модернизации, инициированная президентом, была продлена до 2030 года.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиниках Санкт-Петербурга уже установлено более четверти запланированного на 2025 год оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С начала года в медицинские учреждения города поставлено 403 единицы современного оборудования. До конца года планируется закупить ещё 1534 единицы. На эти цели в 2025 году выделено 4,2 миллиарда рублей.

Программа модернизации, инициированная президентом, была продлена до 2030 года. В текущем году расходы на её реализацию увеличены на треть. Помимо оснащения оборудованием, в поликлиниках запланирован масштабный ремонт на сумму около 1 миллиарда рублей. Контракты с подрядчиками уже заключены по всем 19 объектам.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 14 тыс. петербургских подростков хотят избавить от тунеядства.

Фото: пресс-служба Смольного