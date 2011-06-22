Петербуржцы за зиму сдали почти 400 тонн опасных отходов

Жители Санкт-Петербурга за декабрь, январь и февраль сдали в специальные пункты приёма около 400 тонн опасных отходов. Как сообщили в правительстве города, этот показатель почти в три раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Участниками акции стали порядка 45 тысяч горожан.

Чаще всего петербуржцы приносили автомобильные покрышки, аккумуляторы и батарейки, электронику, химические отходы и лампы. Опасные отходы принимают в экотерминалах, экомобилях и экопунктах.

Сдать можно светодиодные и ртутные лампы, ртутные приборы (в том числе медицинские термометры), батарейки и малогабаритные аккумуляторы, противогазы и их комплектующие, утратившие потребительские свойства, отработанные масла и другие виды отходов.

Пункты приёма работают ежедневно с 10:00 до 20:00. Адреса и полный перечень принимаемых отходов опубликованы на сайте ecospbcom.ru. Экологи напоминают, что правильная утилизация опасных отходов помогает снизить нагрузку на окружающую среду и предотвратить загрязнение почвы и воды.

