Губернатор подписал соответствующее постановление.

В 2025 году Петербург выделит 3,7 млрд рублей на организацию детского отдыха и оздоровления. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Постановление определяет стоимость пребывания в организациях отдыха для детей и молодежи. Также устанавливаются квоты по различным видам отдыха.

В бюджете Петербурга в 2025 году предусмотрены средства на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Петербурга в размере 3,7 млрд рублей.

Фото: Piter.tv (архив)