За новогодние праздники трамваи и троллейбусы перевезли 3,8 миллиона пассажиров

В новогоднюю ночь петербуржцы могли воспользоваться 7 трамвайными и 5 троллейбусными маршрутами.

В праздничные дни по расписанию выходного дня на линию ежедневно выходили 385 трамваев и 434 троллейбуса, в новогоднюю ночь была организована работа ночных маршрутов. Всего за восемь дней петербургский электротранспорт перевез 3,6 миллиона пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В новогоднюю ночь петербуржцы могли воспользоваться 7 трамвайными и 5 троллейбусными маршрутами. По маршрутам ездили 27 трамваев и 14 троллейбусов, движение осуществлялось с интервалом в 30 минут. За ночь на электротранспорте проехали 13 тысяч пассажиров. Больше всего людей проехали на трамвае №100 (2,8 тысячи пассажиров).

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"