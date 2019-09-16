В Петербурге намерены создать 3D-карту метрополитена

Для сбора необходимой информации Комитету по градостроительству и архитектуре понадобится дополнительное подразделение, которое не получится создать быстро.

В рамках "нулевых" чтений бюджета Петербурга Комитет по градостроительству и архитектуре запросил 161 млн рублей на создание сводной 3D-карты городской подземки на 2023 год. По словам зампредседателя ведомства Максима Стененко, для воплощения проекта потребуется создать новое подразделение, специалисты которого соберут и оцифруют данные.

Сейчас вся информация находится не на цифровых носителях: для работы по её объединению может потребоваться до 100 человек. Как уточнил Стенченко, каждая ресурсоснабжающая организация располагает разными данными, а это неудобно. Для решения проблемы и планируют создать 3D-карту, однако процесс может занять как минимум 5 лет.

Ряд депутатов не согласились с точкой зрения комитета по поводу обязательной организации подразделения для исполнения задумки. В качестве альтернативы было предложено разместить госзаказ.

Ранее мы сообщили о том, что на станции "Горный институт" идёт армирование центрального зала.

Фото: Piter.TV