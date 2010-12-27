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Более 35 тысяч жителей Петербурга и Ленообласти могут не увидеть новогоднее обращение президента
Сегодня, 15:57
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nastya960

Более 35 тысяч жителей Петербурга и Ленообласти могут не увидеть новогоднее обращение президента

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Им отключат электричество за неуплату.

Более 36 тысяч петербуржцев и жителей Ленобласти получили уведомления о временном приостановлении подачи электроэнергии. Об этом сообщил "Петроэлектросбыт".

Общая сумма долга составляет более 215 млн рублей. Если долги не будут погашены до окончания этого года, должники останутся без света и новогоднего поздравления президента.

Абонентам с большими долгами придётся не только погасить долги, но и заплатить за подключение и отключение света. Компенсация достигает до 3 тысяч рублей.  Как отметили специалисты "Петроэлектросбыта", большинство петербуржцев погашают долги после получения уведомления. Однако, 29 тысяч человек могут столкнуться с судебными разбирательствами и запретом на выезд за границу. Квартиры граждан, имеющих задолженность и проживающих в многоквартирных домах, указанных в данном списке.

Ранее Смольный поручил "Петроэлектросбыту" скорректировать формат платёжек.

 

Теги: петроэлектросбыт, электричество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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