Более 35 тысяч жителей Петербурга и Ленообласти могут не увидеть новогоднее обращение президента

Им отключат электричество за неуплату.

Более 36 тысяч петербуржцев и жителей Ленобласти получили уведомления о временном приостановлении подачи электроэнергии. Об этом сообщил "Петроэлектросбыт".

Общая сумма долга составляет более 215 млн рублей. Если долги не будут погашены до окончания этого года, должники останутся без света и новогоднего поздравления президента.

Абонентам с большими долгами придётся не только погасить долги, но и заплатить за подключение и отключение света. Компенсация достигает до 3 тысяч рублей. Как отметили специалисты "Петроэлектросбыта", большинство петербуржцев погашают долги после получения уведомления. Однако, 29 тысяч человек могут столкнуться с судебными разбирательствами и запретом на выезд за границу. Квартиры граждан, имеющих задолженность и проживающих в многоквартирных домах, указанных в данном списке.

Ранее Смольный поручил "Петроэлектросбыту" скорректировать формат платёжек.