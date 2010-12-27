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Смольный поручил "Петроэлектросбыту" скорректировать формат платёжек
Сегодня, 21:34
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Смольный поручил "Петроэлектросбыту" скорректировать формат платёжек

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На компанию пожаловались петербуржцы.

В четверг, 22 августа, стало известно, что власти Петербурга поручили  АО "Петроэлектросбыт" скорректирует формат квитанций за коммунальные услуги. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Максима Шаскольского.

Как оказалось, в текущем месяце горожане получили новый формат квитанций за электроэнергию от "Петроэлектросбыт". По словам петербуржцев, начисление за  текущий месяц значится как "долг". Кроме того, в платежке появились суммы, которые рекомендуют оплатить в качестве аванса на несколько месяцев вперед. Горожане пожаловались не только в  компанию, но и в органы власти.

В "Петроэлектросбыте" заверили, что в ближайшее время квитанции изменят. 

Ранее мы сообщали о том, что Смольный намерен ввести электронную карту мигранта.

Фото:pixabay

 

Теги: жалобы на коммунальные услуги, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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