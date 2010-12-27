Смольный поручил "Петроэлектросбыту" скорректировать формат платёжек

На компанию пожаловались петербуржцы.

В четверг, 22 августа, стало известно, что власти Петербурга поручили АО "Петроэлектросбыт" скорректирует формат квитанций за коммунальные услуги. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Максима Шаскольского.

Как оказалось, в текущем месяце горожане получили новый формат квитанций за электроэнергию от "Петроэлектросбыт". По словам петербуржцев, начисление за текущий месяц значится как "долг". Кроме того, в платежке появились суммы, которые рекомендуют оплатить в качестве аванса на несколько месяцев вперед. Горожане пожаловались не только в компанию, но и в органы власти.

В "Петроэлектросбыте" заверили, что в ближайшее время квитанции изменят.

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