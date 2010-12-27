Смольный намерен ввести электронную карту мигранта 

Это пластиковый документ с встроенным чипом, содержащим персональные данные о гражданине, его фотографию, отпечатки пальцев, место работы, информацию о налоговых платежах и иные сведения.

В минувшую среду, 21 августа, в Смольном прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На заседании парламентарии обсудили вопросы координации деятельности правоохранительных органов и исполнительных органов государственной власти. Вице-губернатор Владимир Кириллов заявил, что петербуржцы положительно оценивает состояние межнациональных отношений в Северной столице.

Санкт-Петербург является многонациональным городом, и с каждым годом поток иностранных граждан, приезжающих к нам в поисках работы и более благополучной жизни продолжает расти. Безусловно, это оказывает позитивное влияние на развитие экономики города. Вместе с тем, порядок их пребывания в Санкт-Петербурге должен быть максимально прозрачным и доступным. При этом необходимо вести постоянный контроль за соблюдением трудовыми мигрантами действующего законодательства и привлечением к ответственности правонарушителей отметил он

Так, власти Северной столицы решили ввести "электронную карту мигранта". В данный момент проект находится в разработке. ель проекта- контроль миграционных потоков и оперативный учет трудовых мигрантов. Известно, что карта будет представлять собой пластиковый документ, в который будет встроен специальный чип. В "электронной карте мигранта" будут находится персональные данные о гражданине, его фотографии, отпечатки пальцев, место работы, а также информацию о налоговых платежах.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга появился российский флаг "в решетку".

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