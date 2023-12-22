Депутат Госдумы рассказал о 35-летии со дня вывода советских войск из Афганистана

Парламентарий уточнил, что настоящее время российская власть относится к событиям тех далеких лет вполне адекватно.

15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов и 35-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. В связи с этим событием издание "Петербургский дневник" поговорило с депутатом Госдумы и председателем Российского союза ветеранов Афганистана Францем Клинцевичем.

Парламентарий уточнил, что настоящее время российская власть относится к событиям тех далеких лет вполне адекватно. Однако в течение долгого времени сам факт войны в Афганистане негативно вооспринимался обществоом. Это началось еще в 1989 году, когда Верховный Совет СССР открыто признал эту военную кампанию "ошибочной". Как считает депутат, в начале 1990-х годов коррумпированная власть при поддержке полукриминального бизнеса воспользовалась ситуацией и предоставила некие "льготы для инвалидов-афганцев". Всю выгоду получили околовластные структуры, поскольку настоящие инвалиды и ветераны афганской кампании так и не увидели этих льгот, что негативно сказалось на их имидже. Ситуация состояла в том, что формально государство одобрило льготы, но забыло адекватно их финансировать. Это противоречие продолжалось многие годы.

По словам Клинцевича, теперь стала совершенно иной - власть очень уважительно относится к ветеранам-"афганцам".

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