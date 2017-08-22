Максим Фадеев признался, что 30-летняя Савичева родила дочку

Певица Юлия Савичева впервые стала мамой, об этом сообщил продюсер Максим Фадеев.

Долго ходили слухи о беременности певице, но официальных подтверждений не было.Продюсер певицы Максим Фадеев, в одной их социальных сетей выложил видео, где подтверждает, что его подопечная Юля Савичева родила дочку. Видео получилось очень трогательным. Фадеев с нежностью в голосе рассказывал про певицу и ее новорожденную дочь.

"ОТ ВОЛНЕНИЯ ДАЖЕ ДВА РАЗА СКАЗАЛ НОВОСТЬ! Но не стал отрезать оставил как есть!" - прокомментировал видео продюсер.

Подписчики продюсера, передают свои поздравления и с нетерпением ждут возвращения Савичевой на сцену. Под записью уже более тысячи комментариев.

Видео: fadeevmaxim / instagram