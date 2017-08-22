Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Музыка
Сегодня, 18:46
0
polinakravchenko
19
Код вставки плеера

Максим Фадеев признался, что 30-летняя Савичева родила дочку

0
 
 

Певица Юлия Савичева впервые стала мамой, об этом сообщил продюсер Максим Фадеев.

Долго ходили слухи о беременности певице, но официальных подтверждений не было.Продюсер певицы Максим Фадеев, в одной их  социальных сетей выложил видео, где подтверждает, что его подопечная Юля Савичева родила дочку. Видео получилось очень трогательным. Фадеев с нежностью в голосе рассказывал про певицу и ее новорожденную дочь.

"ОТ ВОЛНЕНИЯ ДАЖЕ ДВА РАЗА СКАЗАЛ НОВОСТЬ! Но не стал отрезать оставил как есть!" - прокомментировал видео продюсер.

Подписчики продюсера, передают свои поздравления и с нетерпением ждут возвращения Савичевой на сцену. Под записью уже более тысячи комментариев. 

Видео:  fadeevmaxim / instagram

Теги: максим фадеев , музыка , новости шоу буизнеса , юлия савичева стала мамой
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса Музыка

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5