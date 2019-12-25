Петербуржец за ночь перенес более 10 клинических смертей

У пациента был осложненные коронавирус, но врачи смогли спасти его жизнь.

Из больницы Святого Георгия накануне выписали пациента с коронавирусом, осложненным массивной тромбоэмболией легочной артерии. В первые 12 часов после поступления в больницу у него более 10 раз развивались эпизоды остановки кровообращения. Самый продолжительный эпизод клинической смерти составил 20 минут. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Пациенту всего 30 лет, но в анамнезе у него уже были тромботические осложнения в связи с тем, что он имеет генетическую предрасположенность к тромбообразованию. В ночь поступления он сразу попал в реанимацию и за 12 часов его сердце останавливалось более 10 раз. Его удалось спасти и спустя месяц после госпитализации он был выписан.

Петербуржец не помнит, как развилась клиническая смерть, помнит лишь момент поступления в больницу и уже нахождение в реанимации после возвращения к жизни. Врачи же считают выжившего пациента одной из самых ярких побед "ковидного" года, так как ранее им не приходилось столько раз подряд проводить реанимационные мероприятия.

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Фото: Piter.tv