30-летний житель Ленобласти подозревается в совершении развратных действий с несовершеннолетней

СК возбудил уголовное дело.

Сегодня, 22 февраля, СК возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ленобласти, который подозревается в совершениии развратных действий с несовершеннолетней. Об этом соощает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ленобласти.

Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Гласит сообщение пресс-службы

По данным следствия, 6 февраля подозреваемый, на выезде из города Тосно Ленобласти, без применения насилия совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия.

В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.