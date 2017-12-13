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30-летний житель Ленобласти подозревается в совершении развратных действий с несовершеннолетней
Вчера, 20:31
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ProkVad
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30-летний житель Ленобласти подозревается в совершении развратных действий с несовершеннолетней

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СК возбудил уголовное дело.

Сегодня, 22 февраля, СК возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ленобласти, который подозревается в совершениии развратных действий с несовершеннолетней. Об этом соощает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ленобласти.

Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). 

Гласит сообщение пресс-службы

По данным следствия,  6 февраля подозреваемый, на выезде из города Тосно Ленобласти, без применения насилия совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. 

В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Теги: насилие , несовершеннолетняя , петербург , спб , уголовное дело
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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