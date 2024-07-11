Пациент отсудил у петербургской клиники более миллиона рублей за осложнения после установки брекетов

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск пациента к стоматологической клинике ООО "Медент" и обязал выплатить ему компенсацию за некачественные услуги. Поводом для обращения в суд стало ухудшение здоровья мужчины после установки брекет-системы. Подробности сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Истец начал лечение в клинике в 2019 году, а в 2020 согласился на установку брекетов. Услуги оказывались как по ДМС, так и платно. После установки системы мужчина регулярно посещал стоматолога, однако в июне 2021 года начал испытывать боль в области верхней челюсти. Позже появилась припухлость и отек щеки. В клинике рекомендовали обезболивающее и антигистаминные препараты, но состояние пациента ухудшилось.

Обследование показало, что в верхней челюсти образовалась киста, которая частично разрушила кость и распространилась в верхнечелюстную пазуху. Пациенту провели две операции — в сентябре и ноябре 2021 года, а брекеты пришлось снять. После этого начался длительный процесс восстановления.

В суде истец заявил, что услуги были оказаны некачественно и привели к серьёзным осложнениям, а также моральному вреду. Клиника настаивала на обратном и утверждала, что лечение проводилось грамотно.

Назначенная судом экспертиза показала, что у пациента уже до начала лечения были очаги хронической инфекции, и установка брекетов без предварительного обследования и санации полости рта была недопустима. Кроме того, в медицинской карте не оказалось обязательного информированного согласия на вмешательство.

В результате суд обязал клинику выплатить:

– 227 500 рублей в счёт возмещения ущерба;

– 227 500 рублей в виде неустойки;

– 300 000 рублей компенсации морального вреда;

– 377 550 рублей штрафа;

– 78 000 рублей на судебную экспертизу;

– 19 875 рублей госпошлины.

Общая сумма взысканий превысила 1,2 миллиона рублей.

Фото: unsplash (Atikah Akhtar)