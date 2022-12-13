В Ленобласти в квартире нашли трупы отца и сына с гнилостными изменениями

В поселке Кузьмоловский Всеволожского района в одной из квартир нашли два трупа мужчин с гнилостными изменениями. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из квартиры, где проживали двое мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, доносится трупный запах.
Было установлено, что наружная металлическая дверь открыта, вторая дверь в квартиру закрыта изнутри. При вскрытии дверей в квартире обнаружили 2 трупа мужчин с гнилостными изменениями. Это были 47-летний сын и его 82-летний отец.
Трупы направлены в морг для установления причины смерти.
Ранее в квартире на улице Димитрова нашли трупы пожилой супружеской пары.
Фото: Piter.TV
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