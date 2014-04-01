Две тонны металлолома изъяли с незаконных пунктов приема в Петербурге

Полицейские проводили рейды по Выборгскому и Калининскому районам.

По результатам профилактического рейда петербургские полицейские обнаружили два нелегальных пункта приема цветных и черных металлов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В этот раз проверка велась по территории Выборгского и Калининского районов: нарушения выявили на Полюстровском проспекте и улице Симонова. В пресс-службе пояснили, что никакой лицензии предприниматели предъявить не смогли. Из-за этого правоохранители изъяли две тонны металлолома..

Предпринимателей привлекут к административной ответственности: помимо штрафа у них конфискуют продукцию.

Ранее мы писали, что более 200 кг "санкционки" изъяли на рынке в Красносельском районе.

Фото: пресс-службе ГУ МВД по региону, скрин видео