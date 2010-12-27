2 мая Невский снова закроют из-за дорожных работ

Общая стоимость ремонтных работ на Невском проспекте составляет 242 миллиона рублей.

Сегодня, 2 мая, с 23.00 перекроют участок на Невском проспекте. Работы будут проходить на участке от канала Грибоедова до Литейного проспекта. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Планируется, что рабочие бригады поменяют дорожное покрытие до 14 мая. За этот период будут обновлены разметка и асфальт, который модернизируют по новым технологиям со специальными компонентами.

С00.00 6 мая до 6.00 утра 8 мая ремонтные работы будут проходить на участке Невского проспекта между Садовой улицей и площадью Восстания. Они будут идти с 6.00 часов 8 мая до 6.00 часов 9 мая.

Последний этап работ затронет участок между Литейным проспектом и площадью Восстания. Ремонт начнётся в 6.00 12 мая и продлится до 13 мая.

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