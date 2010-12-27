2 июня пройдёт фестиваль ЗСД: дорога станет доступна для пешеходов

Фестиваль пройдёт вечером в субботу, когда на ЗСД минимальный поток транспорта.

В Петербурге в рамках Дня города пройдет фестиваль автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр". Об этом сообщает пресс-служба "Магистрали северной столицы" (МСС).

2 июня центральный участок магистрали откроют для пешеходов и велосипедистов. Петербуржцы примут участие в велопробеге на 20 километров и забеге в 10 километров на автомобильной дороге.

Пешеходным сделают направление от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки.

Чтобы минимизировать воздействие на трафик, для проведения фестиваля был выбран вечер субботы, и именно направление от Богатырского до Екатерингофки, поскольку поток транспорта здесь минимален в субботу вечером. По половине магистрали, где движение автомобилей сохранится, скоростной режим будет снижен. Пояснили в "МСС"

Фестиваль стартует в 14 часов, построение и старт бегунов - 19 и 20 часов, старт велопарада на 22.30, а закрытие фестиваля в 23 часа.

Фото: официальный сайт ЗСД