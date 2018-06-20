За апрель в Петербурге отмыли 8 тысяч дворов

Больше всего убрано в Адмиралтейском районе (из 1313 дворов убрано 781, что составляет 60%).

С начала апреля в Петербурге начался месячник по благоустройству. В Жилкоме подвели промежуточные итоги. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Согласно данным на 17 апреля, в Петербурге убрали почти 8 тысяч дворов из 16 тыс. 294. Больше всего убрано в Адмиралтейском районе (из 1313 дворов убрано 781, что составляет 60%), Пушкинском (из 612 дворов убрано 372 – 60%) и Фрунзенском районах (из 693 дворов убрано 495 – 71%).

Также в городе вымыли 53% фасадов (2534 фасада). Полноценно выполнить всю работу мешали ночные заморозки. При минусовых температурах нельзя мыть фасады, так как может отслоиться штукатурка. Также сотрудники отмыли и покрасили четыре сотни ограждений контейнерных площадок, 2,5 тысячи урн.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству